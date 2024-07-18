Кампос Диего — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кампос Диего

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1992

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