(Обухова) Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819
Сын: Обухов Андронник Родионович
Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Обухов Неотоний Родионович
Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Василиса Родионовна
Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1863
Похороны
Неизвестно