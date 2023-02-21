(Обухова) Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обухова) Фекла Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Обухов Савва Родионович

Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Обухов Андронник Родионович

Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Обухов Неотоний Родионович

Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Василиса Родионовна

Отец ребёнка: Обухов Родион Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Родион Александрович

Смерть
1863
Похороны
Неизвестно
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