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Рахматуллина Марзия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Рахматуллина) Галямнур Набиулловна

Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1929

Сын: Рахматуллин Нагимулла Набиевич

Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Рахматуллина) Гильминур Набиулловна

Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Рахматуллин Равиль Набиевич

Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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