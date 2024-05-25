Рахматуллина Марзия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Рахматуллина) Галямнур Набиулловна
Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич
Рождение ребёнка
10.08.1929
Сын: Рахматуллин Нагимулла Набиевич
Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Рахматуллина) Гильминур Набиулловна
Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рахматуллин Равиль Набиевич
Отец ребёнка: Рахматуллин Набиулла Файзулеевич
Смерть
Неизвестно