Немкова Авдотья Дмитриевна Или Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова Авдотья Дмитриевна Или Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Палагея Семеновна

Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Немков Данила Семенович

Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Немков Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Немков Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немков Семен Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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