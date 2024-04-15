Немкова Авдотья Дмитриевна Или Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Палагея Семеновна
Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Немков Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно