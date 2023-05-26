Багдасарян (Багдасарян) Мария Дикрановна
Место рожденияNizhegorodskaya, Apsheronsky District, Krasnodar Krai, Russia
Дата рождения1922
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Багдасарян Дикран
Nizhegorodskaya, Apsheronsky District, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
06.10.1959
Сын: Багдасарян Владимир Константинович
Отец ребёнка: Демченко Константин Михайлович
Tul'Skii, Maykopsky District, Adygea Republic, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
мл. лейтенант медслужбы
Смерть
Около 1978
сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край, Russian Federation