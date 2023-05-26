Багдасарян (Багдасарян) Мария Дикрановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагдасарян (Багдасарян) Мария Дикрановна

Багдасарян (Багдасарян) Мария Дикрановна

Место рождения

Nizhegorodskaya, Apsheronsky District, Krasnodar Krai, Russia

Дата рождения

1922

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Багдасарян Дикран

Мать: Багдасарян Марта Петровна

Nizhegorodskaya, Apsheronsky District, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
06.10.1959

Сын: Багдасарян Владимир Константинович

Отец ребёнка: Демченко Константин Михайлович

Tul'Skii, Maykopsky District, Adygea Republic, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
мл. лейтенант медслужбы
Смерть
Около 1978
сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край, Russian Federation
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close