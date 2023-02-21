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Клоков Сергей Васильевич

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Место рождения

Башкирия, г.Салават

Дата рождения

07.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1957

Отец: Клоков Василий Иванович

Мать: Клокова Полина Парфирьевна

Башкирия, г.Салават
Бракосочетание
11.10.1980

Жена: Клокова Наталья Сергеевна

Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
26.02.1982

Дочь: Ясько Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Клокова Наталья Сергеевна

Краснояркий край, Кежемский р-н, г.Кодинск
Рождение ребёнка
07.02.1987

Дочь: Архипова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Клокова Наталья Сергеевна

Красноярский край, Кежемский р-н, г.Кодинск
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