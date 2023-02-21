Клоков Сергей Васильевич
Место рожденияБашкирия, г.Салават
Дата рождения07.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1957
Башкирия, г.Салават
Бракосочетание
11.10.1980
Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
26.02.1982
Дочь: Ясько Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Клокова Наталья Сергеевна
Краснояркий край, Кежемский р-н, г.Кодинск
Рождение ребёнка
07.02.1987
Дочь: Архипова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Клокова Наталья Сергеевна
Красноярский край, Кежемский р-н, г.Кодинск