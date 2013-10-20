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Москалев Аким Викторович
Москалев Аким Викторович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
20.10.2013
Пол
Мужской
Отец
Москалев Виктор Андреевич
1983 г.р.
Мать
Афонькина Екатерина Федоровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2013
Отец:
Москалев Виктор Андреевич
Мать:
Афонькина Екатерина Федоровна
Москва
, город федерального значения Москва
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