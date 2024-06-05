Кирюхина Анна Гульевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирюхина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Кирюхин Андрей Захарович
Рождение ребёнка
05.09.1936
Дочь: Кирюхина Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Кирюхин Андрей Захарович
Смерть
Неизвестно