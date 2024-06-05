Кирюхина Анна Гульевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина Анна Гульевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирюхина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кирюхин Андрей Захарович

Рождение ребёнка
05.09.1936

Дочь: Кирюхина Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Кирюхин Андрей Захарович

Смерть
Неизвестно

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