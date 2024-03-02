Лутохин Александр Васильевич
Место рожденияс. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Дата рождения1771 ст.
Дата смерти12.07.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: Василий Иванович
Мать: Катерина Сергеевна
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
14.11.1804 ст.
Сын: Кожевников Филипп Александрович
с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Смерть
12.07.1848 ст.