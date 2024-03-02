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Лутохин Александр Васильевич

Место рождения

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

12.07.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: Катерина Сергеевна

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Рождение ребёнка
14.11.1804 ст.

Сын: Кожевников Филипп Александрович

Мать ребёнка: не указана

с. Красная Горка, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Смерть
12.07.1848 ст.
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