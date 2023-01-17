Ельников Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльников Борис Васильевич

Ельников Борис Васильевич

avatar

Место рождения

Дьяконово, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1940

Отец: Ельников Василий

Мать: Ельникова Татьяна

Дьяконово, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.02.1964

Дочь: Ельникова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Ельникова Елена Николаевна

Ташкент УзССР
Развод
1976

Жена: Ельникова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Владимир Борисович

Мать ребёнка: Ельникова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельникова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Алексей Борисович

Мать ребёнка: Ельникова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельникова Елена Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close