Ельников Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1940
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1940
Отец: Ельников Василий
Мать: Ельникова Татьяна
Рождение ребёнка
17.02.1964
Дочь: Ельникова Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Ельникова Елена Николаевна
Ташкент УзССР
Развод
1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Владимир Борисович
Мать ребёнка: Ельникова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ельникова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Алексей Борисович
Мать ребёнка: Ельникова Елена
Бракосочетание
Неизвестно