Останина Марина Иванова
Место рожденияпоч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Агафонова
Отец ребёнка: Останин Агафон Мокеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Останин Агафон Мокеев
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Останин Агафон Мокеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1767