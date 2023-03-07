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Останина Марина Иванова

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Место рождения

поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Агафонова

Отец ребёнка: Останин Агафон Мокеев

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Останин Захар Агафонов

Отец ребёнка: Останин Агафон Мокеев

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Останин Савин Агафонов

Отец ребёнка: Останин Агафон Мокеев

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Агафон Мокеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1767
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