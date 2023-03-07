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Ермилов Петр Маркович

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Место рождения

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

31.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ермилов Марк Алексеевич

Мать: Малышева Пелагея Федоровна

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
31.01.1943
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