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Ермилов Петр Маркович
Ермилов Петр Маркович
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Место рождения
Орехово
, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Дата рождения
1910
Дата смерти
31.01.1943
Пол
Мужской
Отец
Ермилов Марк Алексеевич
Мать
Малышева Пелагея Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Ермилов Марк Алексеевич
Мать:
Малышева Пелагея Федоровна
Орехово
, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
31.01.1943
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