Чернышова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Павел Степанович

Отец ребёнка: Чернышов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Чернышов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепчугова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Чернышов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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