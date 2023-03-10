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Кучерова Александра Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1875

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Кучеров Иван Васильев

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №44 о рождении у Ивана Васильева Кучерова и законной жены его Але... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Кучеров Яков Иванов

Отец ребёнка: Кучеров Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеров Андрей Иванов

Отец ребёнка: Кучеров Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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