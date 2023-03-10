Кучерова Александра Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1875
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Кучеров Иван Васильев
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №44 о рождении у Ивана Васильева Кучерова и законной жены его Але... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Кучеров Яков Иванов
Отец ребёнка: Кучеров Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кучеров Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно