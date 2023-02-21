(Давыдова) Агриппина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1908
Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО. Ф.173, оп.15, д.1927 Метрическая книга, данная из Канцелярии Епископа Уральского причту Спасо-Преображенской церкви Яманского посёлка Уральской области для записи родившихся, браком сочетавшихся... Показать все
Смерть
Неизвестно