(Давыдова) Агриппина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Агриппина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1908
Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО. Ф.173, оп.15, д.1927 Метрическая книга, данная из Канцелярии Епископа Уральского причту Спасо-Преображенской церкви Яманского посёлка Уральской области для записи родившихся, браком сочетавшихся... Показать все
Смерть
Неизвестно
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