Видникевич Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВидникевич Михаил Алексеевич

Видникевич Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каревик Мария Михайловна

Мать ребёнка: Видникевич Татьяна Ивановна

Вроде бы с семьей уехали жить в Америку в 2020-2021 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Видникевич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кохович Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Видникевич Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видникевич Татьяна Ивановна