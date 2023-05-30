Видникевич Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1965
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каревик Мария Михайловна
Мать ребёнка: Видникевич Татьяна Ивановна
Вроде бы с семьей уехали жить в Америку в 2020-2021 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Видникевич Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кохович Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Видникевич Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно