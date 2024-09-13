Гербильский Григорий Юльевич
Место рожденияЕкатеринослав
Дата рождения01.12.1904 ст.
Дата смерти14.03.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гербильский Юлий Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасюк Лидия Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гербильский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасюк Лидия Порфирьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова-Красовская Карина Григорьевна
Мать ребёнка: Тарасюк Лидия Порфирьевна
Смерть
14.03.1991