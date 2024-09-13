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Гербильский Григорий Юльевич

Место рождения

Екатеринослав

Дата рождения

01.12.1904 ст.

Дата смерти

14.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1904 ст.

Отец: Гербильский Юлий Григорьевич

Мать: Гербильская Полина Яковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гербильский Юлий Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасюк Лидия Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гербильский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасюк Лидия Порфирьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова-Красовская Карина Григорьевна

Мать ребёнка: Тарасюк Лидия Порфирьевна

Смерть
14.03.1991

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