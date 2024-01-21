(Сивухина) Евдокия Емельянова
Место рождения
Дата рождения01.08.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902 ст.
Отец: Сивуха Емельян Семенович
Мать: Сивуха Вера Филиппова
Крещение
03.08.1902 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 54 в АИС восприемники Василий Исидоров Непша Анастасия Адрианова Роговская
Смерть
Неизвестно