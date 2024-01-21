(Сивухина) Евдокия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сивухина) Евдокия Емельянова

Место рождения

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.08.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902 ст.

Отец: Сивуха Емельян Семенович

Мать: Сивуха Вера Филиппова

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
03.08.1902 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 54 в АИС восприемники Василий Исидоров Непша Анастасия Адрианова Роговская
Смерть
Неизвестно

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