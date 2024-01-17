Середич (Родионова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.2014
Сын: Середич Константин
Отец ребёнка: Середич Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Середич Михаил
Отец ребёнка: Середич Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно