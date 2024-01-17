Середич (Родионова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середич (Родионова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.2014

Сын: Середич Константин

Отец ребёнка: Середич Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середич Михаил

Отец ребёнка: Середич Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середич Павел Александрович

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