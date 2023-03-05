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Иван Ионов
Иван Ионов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
1826
Пол
Мужской
Отец
Ион Иванов
1777 г.р.
Мать
Дарья Исакова
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Ион Иванов
Мать:
Дарья Исакова
Смерть
1826
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