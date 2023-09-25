Ершов Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.10.2009

Дочь: Ершова Мария Витальевна

Мать ребёнка: Ершова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.09.2017

Сын: Ершов Арсений Витальевич

Мать ребёнка: Ершова Анна Дмитриевна

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