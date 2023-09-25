Ершов Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.10.2009
Дочь: Ершова Мария Витальевна
Мать ребёнка: Ершова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.09.2017
Мать ребёнка: Ершова Анна Дмитриевна