Верещагин Матвей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1891
https://yandex.ru/archive/catalog/e70dbd8e-2213-479c-8a4a-b8834e119f6b/26?center=1738+1110
Бракосочетание
11.11.1913
https://yandex.ru/archive/catalog/1f00e780-8fea-45a4-8bc7-98afb06b3004/15?snippet=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%5C007%5B%D0%9... Показать все
Восприемник
19.02.1914
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Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: (Верещагина) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Верещагина (Селиверстова) Параскева Фёдоровна
https://yandex.ru/archive/catalog/49340339-25b9-4db7-b305-f2dc4ed72db1/11?snippet=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%9D%D0%B8%D... Показать все