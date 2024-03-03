Челнокова (Заболотских) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Заболотских Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челноков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челноков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1941
Сын: Челноков Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1947
Дочь: Челнокова Томара Андреевна
Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.02.1956
Сын: Челноков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1959
Дочь: Капустина (Челнокова) Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович
Смерть
1971