Челнокова (Заболотских) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова (Заболотских) Евдокия Федоровна

Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Заболотских Федор

Мать: Заболотских Домна Ивановна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1941

Сын: Челноков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1947

Дочь: Челнокова Томара Андреевна

Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
29.02.1956

Сын: Челноков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1959

Дочь: Капустина (Челнокова) Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Челноков Андрей Иванович

Смерть
1971

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