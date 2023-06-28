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Дейнеко Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1984

Дочь: Ткаченко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Дейнеко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
29.03.1991

Дочь: Юркова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Дейнеко Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнеко Владимир Васильевич