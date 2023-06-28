Дейнеко Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1984
Дочь: Ткаченко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Дейнеко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1991
Дочь: Юркова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Дейнеко Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно