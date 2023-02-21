Тувышкина Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1950
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950
Отец: Беляев Николай
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
26.02.1974
Сын: Тувышкин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.05.?
Дочь: Тувышкина Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
?.07.?
Дочь: Тувышкина Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
05.09.?
Дочь: Тувышкина Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.12.?
Сын: Тувышкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович