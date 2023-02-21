Тувышкина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тувышкина Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950

Отец: Беляев Николай

Мать: Лидия

Рождение ребёнка
26.02.1974

Сын: Тувышкин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
06.05.?

Дочь: Тувышкина Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
?.07.?

Дочь: Тувышкина Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
05.09.?

Дочь: Тувышкина Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.12.?

Сын: Тувышкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Тувышкин Владимир Иванович

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