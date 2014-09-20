Мандрова (Каверина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрова (Каверина) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.2014

Дата смерти

15.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1936

Сын: Мандров Владимир Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1938

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.12.1939

Дочь: Паршина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1942

Дочь: Шеина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.04.1949

Дочь: Гуцол Людмила Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
20.09.2014

Отец: Каверин Тимофей Ильич

Мать: Каверина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандров Фёдор

Смерть
15.01.1994
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