Мандрова (Каверина) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.2014
Дата смерти15.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1936
Сын: Мандров Владимир Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1938
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.12.1939
Дочь: Паршина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1942
Дочь: Шеина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1949
Дочь: Гуцол Людмила Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
20.09.2014
Отец: Каверин Тимофей Ильич
Мать: Каверина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мандров Фёдор
Смерть
15.01.1994