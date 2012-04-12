Маринина Виктория Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина Виктория Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2012

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2012

Отец: Маринин Виталий

Мать: Маринина Дарья Владимировна

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