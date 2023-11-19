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Бундин Григорий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

По 1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бундин Григорий

Мать: Волкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бундина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бундин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бундин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бундин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бундин Станислав Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бундин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна

Смерть
По 1978

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