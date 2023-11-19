Бундин Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиПо 1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бундин Григорий
Мать: Волкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бундина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бундин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бундин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Бундин Станислав Григорьевич
Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Комарова Наталья Ивановна
Смерть
По 1978