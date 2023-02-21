Сафонов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1960

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1960

Отец: Сафонов Александр Федорович

Мать: Сафонова Тамара

Рождение ребёнка
09.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
21.05.2001

Жена: не указана

Эмиграция
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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