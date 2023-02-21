Сафонов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1960
Отец: Сафонов Александр Федорович
Мать: Сафонова Тамара
Рождение ребёнка
09.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
21.05.2001
Жена: не указана
Эмиграция
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности