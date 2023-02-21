Виноградова (Левина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Левина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: Жилова Людмила Михайловна

Смерть
1988
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