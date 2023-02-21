Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1936

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Степанович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Степанович

Россия
Смерть
2018
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