Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1936
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Степанович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Степанович
Россия
Смерть
2018