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Щербинин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

После 1754

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Щербинин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Щербинин Емельян

Мать ребёнка: Щербинина ???

ПО ИР 1765г. он Васильевич. Ему 44 года, т.е. возможно он 1721г. По 3й РС он 1724г.р.
Рождение ребёнка
1746

Сын: Щербинин Савва Васильевич

Мать ребёнка: Щербинина ???

Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1754
Бусыгинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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