Щербинин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиПосле 1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Щербинин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Щербинин Емельян
Мать ребёнка: Щербинина ???
ПО ИР 1765г. он Васильевич. Ему 44 года, т.е. возможно он 1721г. По 3й РС он 1724г.р.
Рождение ребёнка
1746
Сын: Щербинин Савва Васильевич
Мать ребёнка: Щербинина ???
Смерть
После 1754