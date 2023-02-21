Кокурина (Ячанова) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокурина (Ячанова) Таисия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ячанов Василий Алексеевич

Мать: Ячанова Агафья Самуиловна

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