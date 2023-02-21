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- Матрёна Семёновна
- Матрёна Семёновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(-) Матрёна
1828 г.р.
- Аверкий
1831 г.р.
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь:
Матрёна
Отец ребёнка:
- Климент
Рождение ребёнка
1831
Сын:
- Аверкий
Отец ребёнка:
- Климент
Работа или профессия
Неизвестно
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