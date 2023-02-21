- Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Матрёна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: - Климент

Рождение ребёнка
1831

Сын: - Аверкий

Отец ребёнка: - Климент

Работа или профессия
Неизвестно
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