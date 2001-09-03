Шиловская (Коллина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиловская (Коллина) Александра Андреевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.04.1927

Дата смерти

03.09.2001

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1927

Отец: Коллин Андрей Егорович

Мать: Коллина Антонина Артемьевна

Россия
Бракосочетание
16.04.1951

Муж: Шиловский Николай Филиппович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
в органе записи актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака № 436 от 16.04.1951 г., кооторую составил Бюро ЗАГС г. Петрозаводска МВД Карело-Финской ССР
Рождение ребёнка
15.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиловский Николай Филиппович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиловский Николай Филиппович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиловский Николай Филиппович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиловский Николай Филиппович

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиловский Николай Филиппович

Кумбисер, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.09.2001
Нижняя Салма, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
Нижняя Салма, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
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