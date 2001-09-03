Шиловская (Коллина) Александра Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.04.1927
Дата смерти03.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1927
Россия
Бракосочетание
16.04.1951
в органе записи актов гражданского состояния имеется запись акта о заключении брака № 436 от 16.04.1951 г., кооторую составил Бюро ЗАГС г. Петрозаводска МВД Карело-Финской ССР
Рождение ребёнка
15.03.1952
Рождение ребёнка
06.07.1953
Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
03.10.1954
Рождение ребёнка
10.02.1956
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1957
Кумбисер, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.09.2001
Похороны
Неизвестно