Татьяна Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Фадеева

Татьяна Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1844

Сын: Евмений Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1847

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Трофимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close