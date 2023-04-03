Татьяна Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1844
Сын: Евмений Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
27.10.1847
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Трофимов
Смерть
Неизвестно