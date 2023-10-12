Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Захаров Кирилл Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Валерий Кириллович

Отец ребёнка: Захаров Кирилл Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Захаров Кирилл Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Кирилл Кузьмич

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