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Смородинов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1946

Дата смерти

25.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1946

Отец: Смородинов Алексей Петрович

Мать: Смородинова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
07.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смородинова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
17.10.1973

Сын: Смородинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Смородинова Наталья Семеновна

Смерть
25.02.2003

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