Смородинов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1946
Дата смерти25.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1946
Рождение ребёнка
07.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смородинова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
17.10.1973
Сын: Смородинов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Смородинова Наталья Семеновна
Смерть
25.02.2003