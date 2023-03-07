Мосунов Дмитрий Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фекла Дмитриева
Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Домника Дмитриева
Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802