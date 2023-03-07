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Мосунов Дмитрий Игнатьев

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Место рождения

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Мосунов Игнатий (ст) Иванов

Мать: Мосунова Евдокия Иванова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Мосунов Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фекла Дмитриева

Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Домника Дмитриева

Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Мосунов Панкрат Дмитриев

Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Мосунов Антон Дмитриев

Мать ребёнка: Мосунова Татьяна Трофимова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосунова Татьяна Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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