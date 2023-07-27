Кузнецов Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Михайлович

Кузнецов Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Михаил Захарович

Мать: не указана