Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Меренов Федор
Отец ребёнка: Никифоров Петр
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Никифоров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Петр
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно