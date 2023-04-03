Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1800 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Меренов Федор

Отец ребёнка: Никифоров Петр

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Никифоров Петр

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Петр

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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