Савченко (Чичканова) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения18.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2001
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.11.2017
Дочь: Савченко Марьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.2017
Дочь: Савченко Таисия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.2019
Дочь: Савченко Василиса Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.02.2020
Сын: Савченко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.05.2021
Сын: Савченко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: не указан