Савченко (Чичканова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко (Чичканова) Елизавета Александровна

Савченко (Чичканова) Елизавета Александровна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2001

Отец: не указан

Мать: Светикова Светлана Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.2017

Дочь: Савченко Марьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.2017

Дочь: Савченко Таисия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.2019

Дочь: Савченко Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.2020

Сын: Савченко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.2021

Сын: Савченко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close