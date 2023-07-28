Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
данные из дела ЦГИА СПб ф.258 оп.5 д.583
Рождение ребёнка
1898
Дочь: СынИлиДочь ВасилияИвановича
Мать ребёнка: ЖенаВасилияИвановича ЖенаВасилияИвановича
Рождение ребёнка
1898
Сын: СынИлиДочь ВасилияИвановича
Мать ребёнка: ЖенаВасилияИвановича ЖенаВасилияИвановича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: СынИлиДочь ВасилияИвановича
Мать ребёнка: ЖенаВасилияИвановича ЖенаВасилияИвановича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно