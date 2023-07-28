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Василий Иванович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
данные из дела ЦГИА СПб ф.258 оп.5 д.583
Рождение ребёнка
1898

Дочь: СынИлиДочь ВасилияИвановича

Мать ребёнка: ЖенаВасилияИвановича ЖенаВасилияИвановича

Рождение ребёнка
1898

Сын: СынИлиДочь ВасилияИвановича

Мать ребёнка: ЖенаВасилияИвановича ЖенаВасилияИвановича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: СынИлиДочь ВасилияИвановича

Мать ребёнка: ЖенаВасилияИвановича ЖенаВасилияИвановича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ЖенаВасилияИвановича ЖенаВасилияИвановича

Смерть
Неизвестно