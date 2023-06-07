Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Егоров

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область