Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Егоров
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834