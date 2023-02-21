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Хасанов Аубакар Хасмахматович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич

Мать: Хасанова Марьям Алиевна

Рождение ребёнка
19.09.2005

Сын: Хасанов Мустафа Аубакарович

Мать ребёнка: Хасанова Марина Ильмутдиновна

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
16.11.2007

Сын: Хасанов Микаил Аубакарович

Мать ребёнка: Хасанова Марина Ильмутдиновна

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
01.06.2011

Сын: Хасанов Али Аубакарович

Мать ребёнка: Хасанова Марина Ильмутдиновна

Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Марина Ильмутдиновна

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