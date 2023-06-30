Моргун (Андриец) Полина Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргун (Андриец) Полина Радионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1930

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1951

Сын: Моргун Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Моргун Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргун Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Моргун Василий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргун Василий Кузьмич