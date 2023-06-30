Моргун (Андриец) Полина Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1951
Сын: Моргун Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Моргун Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргун Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Моргун Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно