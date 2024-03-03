Безлихотнов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Безлихотнов Иван
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: (Безлихотнова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Болотова (Безлихотнова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Марова (Безлихотнова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.04.1920
Дочь: Милова (Безлихотнова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.03.1924
Сын: Безлихотнов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно