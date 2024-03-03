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Безлихотнов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Безлихотнов Павел Иванович

Мать: Безлихотнов (Безлихотнов) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Безлихотнов Иван

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: (Безлихотнова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Болотова (Безлихотнова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Марова (Безлихотнова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.04.1920

Дочь: Милова (Безлихотнова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.03.1924

Сын: Безлихотнов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безлихотнова Федосья Афанасьевна

Смерть
1946
Похороны
Неизвестно

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