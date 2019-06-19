Пылаева (Саламахина) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1971
Дата смерти19.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1971
Рождение ребёнка
20.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
директор
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Пылаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пылаев Александр
Смерть
19.06.2019