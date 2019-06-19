Пылаева (Саламахина) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылаева (Саламахина) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1971

Дата смерти

19.06.2019

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1971

Отец: Саламахин Василий Андреевич

Мать: Саламахина Алла Фоминична

Рождение ребёнка
20.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
директор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Пылаев Александр

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылаев Александр

Смерть
19.06.2019
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