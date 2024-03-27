Гилазов Зиятдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилазов Зиятдин

Место рождения

д. Новые Чечкабы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гыйләҗетдин

Мать: Шәмсеҗиһан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилазов Ризатдин

Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилазова) Фәсихәтбану

Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилазов Садрислам

Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гилазов Нургали

Мать ребёнка: (Бикмуллина) Нәгыймә

Смерть
Неизвестно

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