Путилина Лизавета Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Лизавета Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Путилина) Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Путилин Степан Петрович

Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно

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