Путилина Лизавета Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Путилина) Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Путилин Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно